***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.160 % 0,00244214Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.997,31 % 0,00904193Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.757,15 % 0,04834214Fon Yönetim Ücreti1.635.827,38 % 1,84950098Hisse Senedi Komisyonu62.101,93 % 0,07021375Tahvil Bono Komisyonu41,64 % 0,00004708Gecelik Ters Repo Komisyonu6.085,03 % 0,00687986Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.880,88 % 0,00325718Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00126302Türev Araçlar Komisyonu93.557,46 % 0,10577804Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.157,52 % 0,01035369TOPLAM GİDERLER1.863.683,4 % 2,10711981DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.446.959,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969080BIST