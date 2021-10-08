***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.050 % 0,02171896Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.757,72 % 0,03623966Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri127.458,54 % 0,68352257Fon Yönetim Ücreti344.884,49 % 1,84951383Hisse Senedi Komisyonu247,19 % 0,00132561Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu694,99 % 0,00372703Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.533,58 % 0,00822414Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu51.852,9 % 0,27807181Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00599068Türev Araçlar Komisyonu2.300,86 % 0,01233883Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.994,13 % 0,09113451TOPLAM GİDERLER557.891,5 % 2,99180762DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.647.305,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969081BIST