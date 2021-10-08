***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.050 % 0,02823023Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.584,88 % 0,05286986Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.524,06 % 0,23367706Fon Yönetim Ücreti106.134,18 % 0,7398007Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu89,03 % 0,00062058Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.193,1 % 0,00831642Türev Araçlar Komisyonu1.673,19 % 0,01166285Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.418,25 % 0,04473795TOPLAM GİDERLER160.666,69 % 1,11991565DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.346.320,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969083BIST