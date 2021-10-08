***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.353,23 % 0,04871309Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.527,94 % 0,05232968Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.426,39 % 0,1123291Fon Yönetim Ücreti32.217,04 % 0,66690951Hisse Senedi Komisyonu738,8 % 0,01529354Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5,1 % 0,00010557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,02312455Türev Araçlar Komisyonu2.229,2 % 0,0461456Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.901,56 % 0,03936328TOPLAM GİDERLER48.516,36 % 1,00431393DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.830.796,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969084BIST