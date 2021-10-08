***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.451,68 % 0,21403547Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.002,36 % 0,12416448Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri401,63 % 0,0249047Fon Yönetim Ücreti3.269,86 % 0,20276098Hisse Senedi Komisyonu4,44 % 0,00027532Tahvil Bono Komisyonu325,34 % 0,02017403Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1,97 % 0,00012216Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,02606861Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler234,48 % 0,01453989TOPLAM GİDERLER10.112,16 % 0,62704563DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.612.667,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969086BIST