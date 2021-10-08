***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti726,3 % 0,0066308Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri649,2 % 0,00592691Fon Yönetim Ücreti11.404,65 % 0,1041195Hisse Senedi Komisyonu7.751,51 % 0,07076792Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu314,22 % 0,00286869Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.062,37 % 0,00969898Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00058521Türev Araçlar Komisyonu24.417,86 % 0,22292445Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.143,56 % 0,01956977TOPLAM GİDERLER48.533,77 % 0,44309223DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.953.423,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969087BIST