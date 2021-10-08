***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.050 % 0,00792233Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.242,72 % 0,01612384Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.203,84 % 0,11776661Fon Yönetim Ücreti861.293,24 % 1,68480261Hisse Senedi Komisyonu46.177,49 % 0,09032923Tahvil Bono Komisyonu3.774,81 % 0,00738402Gecelik Ters Repo Komisyonu24.553,63 % 0,04803012Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15,45 % 0,00003022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu58.246,74 % 0,11393827Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00218519Türev Araçlar Komisyonu95.555,32 % 0,18691875Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.942,97 % 0,10551953TOPLAM GİDERLER1.217.173,31 % 2,38095074DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.121.314,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969088BIST