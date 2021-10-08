***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.050 % 0,00604322Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.422,72 % 0,01406014Alınan Kredi Faizleri73,06 % 0,00010902Saklama Ücretleri43.818,1 % 0,06538332Fon Yönetim Ücreti1.139.963,89 % 1,70100092Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu409,25 % 0,00061066Gecelik Ters Repo Komisyonu7.277,45 % 0,01085907Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.949,05 % 0,03125919Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00166688Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.112,26 % 0,03448704TOPLAM GİDERLER1.250.192,88 % 1,86547947DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.017.241,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969091BIST