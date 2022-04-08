***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2022 11:18
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.069,48 % 0,00848297
S
12:482.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 35,59
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.381
En Düşük
2.361
12:4814,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:4816,0561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0076
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:48916,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,54
|Açılış
|: 916,49
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:47
|MZHLD
|34,12
|3.364.848
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.715.991
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.191.145
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|18.137.688
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|4.268.359
|% -9,78
|
|DERIM
|4,79
|8.136.909
|% -4,20
|
|PSDTC
|29,34
|12.586.113
|% -3,87
|
|PSDTC
|29,34
|12.586.113
|% -3,87
|
|PSDTC
|29,34
|12.586.113
|% -3,87
|
|GARAN
|13,15
|3.282.350.696
|% 4,28
|
|THYAO
|35,58
|1.257.456.581
|% -0,11
|
|ASELS
|26,56
|1.060.255.647
|% 1,76
|
|AKBNK
|8,30
|1.000.068.778
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,64
|912.476.613
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,64
|912.476.613
|% 3,13
|
|GARAN
|13,15
|3.282.350.696
|% 4,28
|
|ODAS
|2,20
|453.484.942
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,52
|851.725.510
|% 2,96
|
|AKBNK
|8,30
|1.000.068.778
|% 3,23
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7486
|14,7550
|% 0,12
|
|Euro
|16,0294
|16,0453
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,1874
|19,2837
|% -0,08
|
|Frank
|15,7089
|15,8036
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9221
|3,9418
|% 0,16
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|0,59
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|0,00
|
|Tam
|6.039
|6.190
|-3,09
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-1,50
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,92
|