***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
23.05.2022 11:55
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Açıklama
Not : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.382,58 % 0,07473273
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.301 % 0,07400543
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.659,94 % 0,01479877
Fon Yönetim Ücreti
13.522,92 % 0,12056011
Hisse Senedi Komisyonu
37,84 % 0,00033735
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
104,14 % 0,00092843
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00354738
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.921,45 % 0,37373989
TOPLAM GİDERLER
74.327,77 % 0,6626501
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.216.744,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031686
BIST
13:422.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,76
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.396
En Düşük
2.376
13:4216,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1790
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
13:4217,2676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2316
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
13:42961,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,61
|Açılış
|: 961,40
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KGYO
|4,76
|1.726.414
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|36.432.114
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.410.469
|% 9,83
|
|DITAS
|25,24
|14.170.828
|% 9,26
|
|ORCAY
|19,69
|91.410.912
|% 8,13
|
|SELVA
|9,50
|12.991.923
|% -6,86
|
|NUGYO
|6,39
|128.117.149
|% -4,34
|
|MNDRS
|3,14
|11.576.152
|% -4,27
|
|POLTK
|643,40
|15.178.141
|% -4,20
|
|EMNIS
|23,00
|345.966
|% -4,09
|
|GARAN
|15,31
|1.603.401.621
|% 0,92
|
|THYAO
|42,96
|1.415.804.027
|% 0,00
|
|SISE
|19,72
|917.343.029
|% 1,91
|
|KARSN
|6,01
|855.052.429
|% 4,52
|
|KRDMD
|14,35
|841.654.246
|% 0,91
|
|KARSN
|6,01
|855.052.429
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,58
|367.374.719
|% 0,39
|
|GARAN
|15,31
|1.603.401.621
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,38
|425.889.054
|% -0,45
|
|DOHOL
|3,67
|299.370.782
|% 2,51
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0963
|16,1046
|% 1,12
|
|Euro
|17,2435
|17,2676
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,1038
|20,2046
|% 0,62
|
|Frank
|16,6293
|16,7294
|% 1,26
|
|Riyal
|4,2843
|4,3058
|% 1,26
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,65
|
|Altın Gr.
|961
|961
|12,28
|
|Cumhuriyet
|6.394
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.357
|6.517
|111,10
|
|Yarım
|3.072
|3.153
|53,74
|
|Çeyrek
|1.541
|1.576
|26,87
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,13
|