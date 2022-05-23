Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

23.05.2022 11:55
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Açıklama

Not : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.382,58 % 0,07473273
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.301 % 0,07400543
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.659,94 % 0,01479877
Fon Yönetim Ücreti
13.522,92 % 0,12056011
Hisse Senedi Komisyonu
37,84 % 0,00033735
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
104,14 % 0,00092843
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00354738
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.921,45 % 0,37373989
TOPLAM GİDERLER
74.327,77 % 0,6626501
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.216.744,75 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031686


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:422.395
Değişim :  0,58% |  13,76
Açılış :  2.392  
Önceki Kapanış :  2.381  
En Yüksek
2.396 En Düşük
2.376
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 4,76 1.726.414 % 9,93  
LIDFA 8,08 36.432.114 % 9,93  
POLHO 4,47 65.410.469 % 9,83  
DITAS 25,24 14.170.828 % 9,26  
ORCAY 19,69 91.410.912 % 8,13  
daha fazla
13:42 Alış Satış %  
Dolar 16,0963 16,1046 % 1,12  
Euro 17,2435 17,2676 % 1,36  
Sterlin 20,1038 20,2046 % 0,62  
Frank 16,6293 16,7294 % 1,26  
Riyal 4,2843 4,3058 % 1,26  
daha fazla
13:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 3,65  
Altın Gr. 961 961 12,28  
Cumhuriyet 6.394 6.490 116,00  
Tam 6.357 6.517 111,10  
Yarım 3.072 3.153 53,74  
Çeyrek 1.541 1.576 26,87  
Gümüş.Ons 21,89 21,91 0,10  
Gümüş Gr. 11,33 11,34 0,17  
B. Petrol 111 111 0,13  
Seans Raporu 13:42
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru