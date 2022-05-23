***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022AçıklamaNot : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.382,58 % 0,07473273Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.301 % 0,07400543Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.659,94 % 0,01479877Fon Yönetim Ücreti13.522,92 % 0,12056011Hisse Senedi Komisyonu37,84 % 0,00033735Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu104,14 % 0,00092843Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00354738Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.921,45 % 0,37373989TOPLAM GİDERLER74.327,77 % 0,6626501DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.216.744,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031686BIST