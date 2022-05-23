***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2022AçıklamaNot : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.451,68 % 0,10944814Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.903,04 % 0,0920515Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.205,25 % 0,03821686Fon Yönetim Ücreti10.455,84 % 0,33154064Hisse Senedi Komisyonu8,11 % 0,00025716Tahvil Bono Komisyonu325,34 % 0,01031609Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu26,73 % 0,00084757Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar712,6 % 0,02259559Türev Araçlar Komisyonu371,39 % 0,01177628Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.545,67 % 0,71489291TOPLAM GİDERLER42.005,65 % 1,33194274DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.153.712,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031687BIST