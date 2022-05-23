***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
23.05.2022 11:55
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Açıklama
Not : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.451,68 % 0,10944814
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.903,04 % 0,0920515
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.205,25 % 0,03821686
Fon Yönetim Ücreti
10.455,84 % 0,33154064
Hisse Senedi Komisyonu
8,11 % 0,00025716
Tahvil Bono Komisyonu
325,34 % 0,01031609
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26,73 % 0,00084757
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
712,6 % 0,02259559
Türev Araçlar Komisyonu
371,39 % 0,01177628
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.545,67 % 0,71489291
TOPLAM GİDERLER
42.005,65 % 1,33194274
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.153.712,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031687
BIST
13:412.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,44
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.396
En Düşük
2.376
13:4116,1073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1817
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
13:4117,2655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2295
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
13:41961,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,79
|Açılış
|: 961,40
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KGYO
|4,76
|1.726.414
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|36.432.114
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.412.257
|% 9,83
|
|DITAS
|25,16
|14.366.512
|% 8,92
|
|ORCAY
|19,67
|91.547.279
|% 8,02
|
|SELVA
|9,40
|13.077.597
|% -7,84
|
|NUGYO
|6,39
|128.699.540
|% -4,34
|
|MNDRS
|3,14
|11.576.152
|% -4,27
|
|POLTK
|643,40
|15.230.904
|% -4,20
|
|EMNIS
|23,00
|345.966
|% -4,09
|
|GARAN
|15,31
|1.604.455.456
|% 0,92
|
|THYAO
|43,00
|1.423.379.242
|% 0,09
|
|SISE
|19,72
|918.328.130
|% 1,91
|
|KARSN
|6,00
|856.037.526
|% 4,35
|
|KRDMD
|14,35
|841.926.960
|% 0,91
|
|KARSN
|6,00
|856.037.526
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,57
|367.471.580
|% 0,00
|
|GARAN
|15,31
|1.604.455.456
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,37
|425.933.681
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,67
|300.824.623
|% 2,51
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1019
|16,1073
|% 1,14
|
|Euro
|17,2452
|17,2655
|% 1,35
|
|Sterlin
|20,1043
|20,2051
|% 0,63
|
|Frank
|16,6190
|16,7191
|% 1,20
|
|Riyal
|4,2821
|4,3035
|% 1,21
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|3,06
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,16
|
|Cumhuriyet
|6.394
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.361
|6.521
|115,15
|
|Yarım
|3.074
|3.155
|55,70
|
|Çeyrek
|1.542
|1.577
|27,85
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,06
|