***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
23.05.2022 11:56
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Açıklama
Not : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.451,68 % 0,21403547
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.002,36 % 0,12416448
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
401,63 % 0,0249047
Fon Yönetim Ücreti
3.269,86 % 0,20276098
Hisse Senedi Komisyonu
4,44 % 0,00027532
Tahvil Bono Komisyonu
325,34 % 0,02017403
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1,97 % 0,00012216
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
420,4 % 0,02606861
Türev Araçlar Komisyonu
0 şu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.613,3 % 0,41008458
TOPLAM GİDERLER
16.490,98 % 1,02259033
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.612.667,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031688
BIST
13:162.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,13
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.395
En Düşük
2.376
13:1616,1248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1992
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
13:1617,2987
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2627
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
13:16962,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,05
|Açılış
|: 962,84
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler13:16
|KGYO
|4,76
|1.713.800
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|36.432.114
|% 9,93
|
|DOKTA
|31,72
|3.735.437
|% 9,83
|
|POLHO
|4,47
|65.308.160
|% 9,83
|
|DITAS
|25,00
|13.179.730
|% 8,23
|
|SELVA
|9,52
|11.613.397
|% -6,67
|
|NUGYO
|6,37
|123.702.089
|% -4,64
|
|ESCOM
|12,70
|12.454.089
|% -4,51
|
|MNDRS
|3,14
|11.325.786
|% -4,27
|
|POLTK
|644,10
|14.926.548
|% -4,09
|
|GARAN
|15,33
|1.564.639.565
|% 1,05
|
|THYAO
|42,98
|1.317.708.745
|% 0,05
|
|SISE
|19,75
|897.468.907
|% 2,07
|
|KARSN
|5,99
|814.323.610
|% 4,17
|
|KRDMD
|14,33
|778.836.813
|% 0,77
|
|KARSN
|5,99
|814.323.610
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,57
|321.788.658
|% 0,00
|
|GARAN
|15,33
|1.564.639.565
|% 1,05
|
|YKBNK
|4,37
|420.612.922
|% -0,68
|
|SKBNK
|1,25
|100.708.994
|% -1,57
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1145
|16,1248
|% 1,25
|
|Euro
|17,2734
|17,2987
|% 1,54
|
|Sterlin
|20,1152
|20,2160
|% 0,68
|
|Frank
|16,6612
|16,7616
|% 1,46
|
|Riyal
|4,2884
|4,3099
|% 1,36
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,11
|
|Altın Gr.
|963
|963
|14,10
|
|Cumhuriyet
|6.404
|6.501
|127,00
|
|Tam
|6.365
|6.525
|119,37
|
|Yarım
|3.076
|3.157
|57,74
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,87
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,35
|