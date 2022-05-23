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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

23.05.2022 11:56
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Açıklama

Not : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.451,68 % 0,21403547
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.002,36 % 0,12416448
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
401,63 % 0,0249047
Fon Yönetim Ücreti
3.269,86 % 0,20276098
Hisse Senedi Komisyonu
4,44 % 0,00027532
Tahvil Bono Komisyonu
325,34 % 0,02017403
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1,97 % 0,00012216
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
420,4 % 0,02606861
Türev Araçlar Komisyonu
0 şu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.613,3 % 0,41008458
TOPLAM GİDERLER
16.490,98 % 1,02259033
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.612.667,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031688


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DOKTA 31,72 3.735.437 % 9,83  
POLHO 4,47 65.308.160 % 9,83  
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Cumhuriyet 6.404 6.501 127,00  
Tam 6.365 6.525 119,37  
Yarım 3.076 3.157 57,74  
Çeyrek 1.543 1.578 28,87  
Gümüş.Ons 21,83 21,87 0,04  
Gümüş Gr. 11,32 11,34 0,17  
B. Petrol 110 110 -0,35  
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