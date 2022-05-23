***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2021AçıklamaNot : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.451,68 % 0,21403547Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.002,36 % 0,12416448Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri401,63 % 0,0249047Fon Yönetim Ücreti3.269,86 % 0,20276098Hisse Senedi Komisyonu4,44 % 0,00027532Tahvil Bono Komisyonu325,34 % 0,02017403Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1,97 % 0,00012216Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,02606861Türev Araçlar Komisyonu0 şu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.613,3 % 0,41008458TOPLAM GİDERLER16.490,98 % 1,02259033DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.612.667,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031688BIST