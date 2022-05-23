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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

23.05.2022 11:56
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Açıklama

Not : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.534,08 % 0,11195093
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.031,85 % 0,07530022
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
123,64 % 0,00902275
Fon Yönetim Ücreti
1.051,32 % 0,07672106
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
325,34 % 0,02374199
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00935552
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.996,9 % 0,21870159
TOPLAM GİDERLER
7.191,33 % 0,52479406
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.370.314,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031689


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POLHO 4,47 65.552.758 % 9,83  
DITAS 25,18 15.000.200 % 9,00  
ORCAY 19,76 93.121.752 % 8,51  
CASA 119,00 232.015 % 8,18  
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Altın Gr. 962 962 13,28  
Cumhuriyet 6.390 6.487 113,00  
Tam 6.364 6.524 117,99  
Yarım 3.076 3.156 57,07  
Çeyrek 1.543 1.578 28,54  
Gümüş.Ons 21,92 21,96 0,14  
Gümüş Gr. 11,34 11,37 0,20  
B. Petrol 111 111 0,40  
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