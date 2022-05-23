***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2021AçıklamaNot : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.534,08 % 0,11195093Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.031,85 % 0,07530022Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri123,64 % 0,00902275Fon Yönetim Ücreti1.051,32 % 0,07672106Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu325,34 % 0,02374199Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00935552Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.996,9 % 0,21870159TOPLAM GİDERLER7.191,33 % 0,52479406DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.370.314,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031689BIST