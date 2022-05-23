***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
23.05.2022 11:56
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Açıklama
Not : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.534,08 % 0,11195093
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.031,85 % 0,07530022
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
123,64 % 0,00902275
Fon Yönetim Ücreti
1.051,32 % 0,07672106
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
325,34 % 0,02374199
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00935552
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.996,9 % 0,21870159
TOPLAM GİDERLER
7.191,33 % 0,52479406
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.370.314,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031689
BIST
14:062.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,20
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:0616,1283
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2027
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:0617,2836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2476
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:06962,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 13,80
|Açılış
|: 962,59
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:04
|KGYO
|4,76
|1.726.414
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.552.758
|% 9,83
|
|DITAS
|25,18
|15.000.200
|% 9,00
|
|ORCAY
|19,76
|93.121.752
|% 8,51
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,18
|16.109.979
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,37
|140.197.448
|% -4,64
|
|SEYKM
|7,75
|50.155.416
|% -4,32
|
|ESCOM
|12,76
|15.102.037
|% -4,06
|
|BANVT
|94,35
|4.718.081
|% -3,82
|
|GARAN
|15,32
|1.676.019.483
|% 0,99
|
|THYAO
|43,02
|1.515.062.006
|% 0,14
|
|KARSN
|6,05
|950.462.256
|% 5,22
|
|SISE
|19,77
|946.459.649
|% 2,17
|
|KRDMD
|14,37
|874.120.785
|% 1,05
|
|KARSN
|6,05
|950.462.256
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,58
|395.379.176
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,29
|142.144.937
|% 1,57
|
|GARAN
|15,32
|1.676.019.483
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,39
|450.975.539
|% -0,23
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1289
|16,1348
|% 1,31
|
|Euro
|17,2723
|17,2962
|% 1,53
|
|Sterlin
|20,0929
|20,1936
|% 0,57
|
|Frank
|16,6064
|16,7064
|% 1,12
|
|Riyal
|4,2815
|4,3029
|% 1,19
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,92
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,28
|
|Cumhuriyet
|6.390
|6.487
|113,00
|
|Tam
|6.364
|6.524
|117,99
|
|Yarım
|3.076
|3.156
|57,07
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,54
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,37
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,40
|