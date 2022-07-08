***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.223,36 % 0,00850388Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.811,96 % 0,01014668Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.469,01 % 0,0397813Fon Yönetim Ücreti1.090.500,49 % 1,12770069Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu513,15 % 0,00053066Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu43.112,63 % 0,04458333Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00116152Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.487,68 % 0,02532303TOPLAM GİDERLER1.216.241,48 % 1,25773108DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.701.234,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044171BIST