***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.223,36 % 0,04829845Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.074,5 % 0,04742415Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.000,62 % 0,04111691Fon Yönetim Ücreti79.239,74 % 0,46540062Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu140,87 % 0,00082738Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.099,97 % 0,01820713Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00659692Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.978,84 % 0,04686231TOPLAM GİDERLER114.881,1 % 0,67473386DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.026.135,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044172BIST