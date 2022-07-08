***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2022 10:05
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.223,36 % 0,04829845
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.074,5 % 0,04742415
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.000,62 % 0,04111691
Fon Yönetim Ücreti
79.239,74 % 0,46540062
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
140,87 % 0,00082738
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.099,97 % 0,01820713
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00659692
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.978,84 % 0,04686231
TOPLAM GİDERLER
114.881,1 % 0,67473386
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.026.135,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044172
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0276
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,6297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0667
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6498
En Düşük
17,4369
12:35966,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,48
|Açılış
|: 966,76
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2321
|17,2956
|% 0,16
|
|Euro
|17,5425
|17,6297
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,7025
|20,8064
|% 0,09
|
|Frank
|17,5995
|17,7055
|% -0,23
|
|Riyal
|4,5848
|4,6078
|% 0,05
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|2,04
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,38
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.466
|6.644
|58,00
|
|Yarım
|3.165
|3.249
|29,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.621
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,47
|
Seans Raporu
12:35
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17:53
ASUZU, KZBGY, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:53
ISGYO, EKIZ, IZINV değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
KLRHO, MIPAZ, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:38
ISKUR, IZINV, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
BALAT, KZBGY, KRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında