***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.903,53 % 0,00918838Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.074,5 % 0,01723659Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.043,9 % 0,03119676Fon Yönetim Ücreti787.801,15 % 1,22615064Hisse Senedi Komisyonu15.370,33 % 0,02392271Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.641,88 % 0,00255546Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00174817Türev Araçlar Komisyonu26.397,58 % 0,04108576Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.038,65 % 0,01718079TOPLAM GİDERLER880.394,72 % 1,37026526DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.249.948,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044173BIST