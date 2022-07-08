***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.198 % 0,0168454Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.231,92 % 0,01486028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri149.663,26 % 0,30753074Fon Yönetim Ücreti596.723,02 % 1,2261571Hisse Senedi Komisyonu614,77 % 0,00126324Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.830,36 % 0,00581587Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu45.792,08 % 0,09409438Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00230797Türev Araçlar Komisyonu1.998,49 % 0,00410653Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.408,97 % 0,02344335TOPLAM GİDERLER825.584,07 % 1,69642487DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.666.114,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044174BIST