***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.223,36 % 0,02821686Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.174,5 % 0,03491181Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.027,69 % 0,13734721Fon Yönetim Ücreti142.936,97 % 0,49046033Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu317,65 % 0,00108995Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00385404Türev Araçlar Komisyonu1.318,87 % 0,00452545Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.423,29 % 0,02890288TOPLAM GİDERLER212.545,53 % 0,72930852DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.143.431,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044175BIST