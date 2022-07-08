***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.223,36 % 0,00897715Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.167,5 % 0,0110995Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri179.990,94 % 0,1964898Fon Yönetim Ücreti1.023.175,68 % 1,11696501Hisse Senedi Komisyonu23.532,78 % 0,02568991Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.273,98 % 0,01339907Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu339.220,39 % 0,370315Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00122616Türev Araçlar Komisyonu53.770,24 % 0,05869909Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.906,25 % 0,05666423TOPLAM GİDERLER1.703.384,32 % 1,85952492DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.603.199,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044176BIST