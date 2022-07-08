***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.524,66 % 0,0708325Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.895,68 % 0,08846517Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.037,84 % 0,08208563Fon Yönetim Ücreti59.452,06 % 0,44212999Hisse Senedi Komisyonu166,81 % 0,00124052Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu38,28 % 0,00028468Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00835296Türev Araçlar Komisyonu3.761,44 % 0,02797288Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.975,98 % 0,04444186TOPLAM GİDERLER102.975,95 % 0,76580619DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.446.737,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044177BIST