***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.537,34 % 0,02598987Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.053,5 % 0,03012151Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.913,42 % 0,02973978Fon Yönetim Ücreti179.981,11 % 0,49046028Hisse Senedi Komisyonu105.472,6 % 0,28741972Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.725,01 % 0,03740155Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00306079Türev Araçlar Komisyonu60.349,17 % 0,16445543Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.818,26 % 0,11123242TOPLAM GİDERLER432.973,61 % 1,17988136DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.696.368,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044178BIST