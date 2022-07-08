***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.223,36 % 0,04201429S % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.540,5 % 0,03341633Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.909,41 % 0,03530114Fon Yönetim Ücreti239.991,63 % 1,22615071Hisse Senedi Komisyonu3.855,01 % 0,01969578Tahvil Bono Komisyonu63,84 % 0,00032617Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.033,52 % 0,01038954Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00573859Türev Araçlar Komisyonu3.209,88 % 0,01639972Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.907,15 % 0,05061701TOPLAM GİDERLER281.857,5 % 1,44004928DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.572.767,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044179BIST