***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.890,85 % 0,03664092Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.531,92 % 0,03440839Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.650,42 % 0,03514546Fon Yönetim Ücreti197.127,4 % 1,22612697Hisse Senedi Komisyonu53.233,04 % 0,33110803Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.470,8 % 0,00914834Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00698627Türev Araçlar Komisyonu67.710,87 % 0,42115974Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.683,65 % 0,07267198TOPLAM GİDERLER349.422,15 % 2,1733961DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.077.242 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044180BIST