***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.606,9 % 0,14335418Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.895 % 0,0879652Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.367,25 % 1,06494227Fon Yönetim Ücreti61.191,02 % 0,91309255Hisse Senedi Komisyonu305,86 % 0,00456404Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.947,62 % 0,02906239Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu43.948,72 % 0,6558029Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,01676039Türev Araçlar Komisyonu305,78 % 0,00456285Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.654,97 % 0,03961747TOPLAM GİDERLER198.346,32 % 2,95972426DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.701.513,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044192BIST