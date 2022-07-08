***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNot : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.535,55 % 0,07609503Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.110,5 % 0,09664349Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.669,87 % 0,02928608Fon Yönetim Ücreti30.730,11 % 0,24523059Hisse Senedi Komisyonu80,74 % 0,00064432Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu855,13 % 0,00682406Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00896329Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.270,55 % 0,36126534TOPLAM GİDERLER103.375,65 % 0,82495219DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.531.107,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044554BIST