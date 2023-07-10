***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.07.2023 14:18
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,16 % 0,37882694
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.103,2 % 0,17580629
Alınan Kredi Faizleri
3,18 % 0,0000916
Saklama Ücretleri
1.444,42 % 0,04160737
Fon Yönetim Ücreti
34.622,85 % 0,99733167
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.200,4 % 0,06338382
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.584,03 % 0,07443451
TOPLAM GİDERLER
60.109,24 % 1,73148221
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.471.548,23 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168775
BIST
'
14:036.261
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 74,21
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:0326,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0640
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:0328,6249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0515
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:031.613,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.613,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:01
|EUPWR
|114,40
|1.425.986.936
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|106.880.941
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.146.455
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.114.982
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,14
|124.904.948
|% -6,14
|
|ICUGS
|8,05
|15.319.924
|% -5,29
|
|YAPRK
|117,80
|39.852.300
|% -3,44
|
|RAYSG
|31,82
|45.496.159
|% -3,16
|
|AYES
|21,80
|745.342
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,65
|5.527.894.801
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,47
|2.929.712.655
|% 0,24
|
|KOZAL
|27,48
|1.592.308.017
|% 1,63
|
|EUPWR
|114,40
|1.425.986.936
|% 10,00
|
|CWENE
|202,60
|1.382.020.702
|% 6,35
|
|EKGYO
|8,43
|2.969.748.875
|% -0,24
|
|ZOREN
|3,65
|464.041.892
|% 1,39
|
|ADESE
|1,72
|197.757.273
|% 6,17
|
|PETKM
|16,40
|1.569.916.188
|% 2,95
|
|YKBNK
|13,04
|1.186.322.406
|% 0,62
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0959
|26,1012
|% 0,24
|
|Euro
|28,6015
|28,6241
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,2669
|33,4338
|% -0,18
|
|Frank
|29,2139
|29,3899
|% 0,07
|
|Riyal
|6,9351
|6,9698
|% 0,22
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,42
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,68
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.392
|10.597
|-69,00
|
|Yarım
|5.204
|5.323
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.662
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,02
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|-0,41
|