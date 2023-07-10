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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.07.2023 14:18
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,16 % 0,37882694
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.103,2 % 0,17580629
Alınan Kredi Faizleri
3,18 % 0,0000916
Saklama Ücretleri
1.444,42 % 0,04160737
Fon Yönetim Ücreti
34.622,85 % 0,99733167
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.200,4 % 0,06338382
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.584,03 % 0,07443451
TOPLAM GİDERLER
60.109,24 % 1,73148221
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.471.548,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168775


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YESIL 5,72 106.880.941 % 10,00  
HKTM 60,50 36.146.455 % 10,00  
ISATR 331.210,10 331.210 % 10,00  
TETMT 323,50 3.114.982 % 10,00  
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Altın Ons 1.924 1.924 -1,42  
Altın Gr. 1.614 1.614 1,68  
Cumhuriyet 10.762 10.925 -27,00  
Tam 10.392 10.597 -69,00  
Yarım 5.204 5.323 -34,00  
Çeyrek 2.610 2.662 -17,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,10 0,01  
Gümüş Gr. 19,33 19,35 0,02  
B. Petrol 78,06 78,06 -0,41  
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