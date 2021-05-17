***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.05.2021 16:14
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYGEPO00120
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
03.05.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00/13:00 TEFAS PLATFORMU 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.gedikportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri %100 KYD 1 aylık Gösterge Mevduat Endeksi(TL)dir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00137 0,50
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 12 yıl Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Halim ÇUN 2020-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı 32 yıl
Murat ESEN 2015-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim kurulu üyesi 30 yıl
Serdar GÜRSOY 2010-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim kurulu üyesi 25 yıl
İsmail Barış ÖZİSTEK 2018-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim kurulu üyesi 31 yıl
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altayçeşme mah.Çamlı sok.Ofispark Maltepe No:21/45 Maltepe/İstanbul 216 4530000
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim Çun Genel Müdür hcun@gedik.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi sgursoy@gedik.com
Nalan YETİŞ Mali işler sorumlusu nalan.yetis@gedik.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936549
BIST