***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYGEPO00120Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi03.05.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00/13:00 TEFAS PLATFORMU 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.gedikportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun eşik değeri %100 KYD 1 aylık Gösterge Mevduat Endeksi(TL)dir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00137 0,50Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 12 yıl Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHasan Halim ÇUN 2020-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı 32 yılMurat ESEN 2015-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim kurulu üyesi 30 yılSerdar GÜRSOY 2010-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim kurulu üyesi 25 yılİsmail Barış ÖZİSTEK 2018-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim kurulu üyesi 31 yılİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltayçeşme mah.Çamlı sok.Ofispark Maltepe No:21/45 Maltepe/İstanbul 216 4530000Bağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHasan Halim Çun Genel Müdür hcun@gedik.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi sgursoy@gedik.comNalan YETİŞ Mali işler sorumlusu nalan.yetis@gedik.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936549BIST