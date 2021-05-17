***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 30.03.2021ISIN Kodu TRYGEPO00112Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 7 yılFonun Tasfiye Tarihi 26.03.2028Fonun Yatırım Stratejisi Fon,büyüme potansiyeli yüksek,mali yapısının kuvvetlendirilmesiyle çok daha başarılı sonuçlar elde edebilecek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir.Fon ayrıca girişim şirketlerinin veya diğer girişim sermayesi fonlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 12 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİsmail Barış ÖZİSTEK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi 5 yıldan fazlaHasan Halim ÇUN Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür(2008-devam)Burak BALIK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. 5 yıldan fazla tecrübeye sahipMutluhan ORUNCAK Eksim Holding A.Ş. (2016-Devam)Kürşad KARAMAN Eksim Holding A.Ş. (2014-Devam)Osman KAYA Eksim Holding A.Ş. (2018-Devam)Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar GÜRSOY Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıEral İlhan KARAYAZICI Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıMine TARAKÇIOĞLU Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 216 4530000 www.gedikportoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHasan Halim ÇUN Genel Müdür 216 4530000 hcun@gedik.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 216 4530000 sgursoy@gedik.comNalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nalan.yetis@gedik.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936550BIST