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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.05.2021 16:15



***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 30.03.2021
ISIN Kodu TRYGEPO00112
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 yıl
Fonun Tasfiye Tarihi 26.03.2028
Fonun Yatırım Stratejisi Fon,büyüme potansiyeli yüksek,mali yapısının kuvvetlendirilmesiyle çok daha başarılı sonuçlar elde edebilecek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir.Fon ayrıca girişim şirketlerinin veya diğer girişim sermayesi fonlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 12 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmail Barış ÖZİSTEK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi 5 yıldan fazla
Hasan Halim ÇUN Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür(2008-devam)
Burak BALIK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. 5 yıldan fazla tecrübeye sahip
Mutluhan ORUNCAK Eksim Holding A.Ş. (2016-Devam)
Kürşad KARAMAN Eksim Holding A.Ş. (2014-Devam)
Osman KAYA Eksim Holding A.Ş. (2018-Devam)

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar GÜRSOY Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Eral İlhan KARAYAZICI Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Mine TARAKÇIOĞLU Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 216 4530000 www.gedikportoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 216 4530000 hcun@gedik.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 216 4530000 sgursoy@gedik.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nalan.yetis@gedik.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936550


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NTGAZ 9,90 26.100.318 % 10,00  
INVEO 137,50 72.887.470 % 10,00  
DAGHL 12,98 4.971.146 % 10,00  
JANTS 72,65 367.321.542 % 9,99  
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Cumhuriyet 3.268 3.318 159,00  
Tam 3.257 3.341 162,95  
Yarım 1.574 1.616 78,82  
Çeyrek 790 808 39,41  
Gümüş.Ons 28,19 28,23 0,04  
Gümüş Gr. 7,52 7,54 0,00  
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