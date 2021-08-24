Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.08.2021 18:31



***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 27.08.2021
ISIN Kodu TRYGEPO00146
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Tasfiye Tarihi 27.08.2031
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısının
kuvvetlendirilmesiyle daha başarılı sonuçlar elde edebilecek anonim ve limited şirketlere
sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmaktır. Fon ayrıca girişim şirketlerinin
veya diğer girişim sermayesi fonlarının ihraç ettiği katılım paylarına ve borçlanma
araçlarına da yatırım yapabilir.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 5 Yıldan Fazla
HASAN HALİM ÇUN Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
BURAK BALIK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. 5 Yıldan Fazla
METEHAN HASANOĞLU Bronto Bilişim İletişim Dan.San.ve Tic.Ltd.Şti./ Genel Müdür
DOĞAN MURAT ERGİN Merit İnternational Hotels And Resort/Pazarlama Şefi
FABRİZİO CASARETTO Riskyönet, Ticaret ve Risk Yönetimi Danışmanı
HAMİT NEJAT CANITEZ Merit İnternational A.Ş. CFO

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR GÜRSOY Düzey 3 ve Türev Araç Lisansı
MİNE TARAKÇIOĞLU Düzey 3 ve Türev Araç Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 02164530000

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 hcun@gedik.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 sgursoy@gedik.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@gedik.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960298


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.466
Değişim :  0,45% |  6,56
Açılış :  1.465  
Önceki Kapanış :  1.459  
En Yüksek
1.472 En Düşük
1.464
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 24,86 15.539.414 % 10,00  
BALAT 5,17 1.357.318 % 10,00  
MAALT 196,90 48.570.475 % 10,00  
SUMAS 96,30 2.311.102 % 9,99  
BRLSM 12,11 741.853.341 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4125 8,4177 % -0,02  
Euro 9,8898 9,9004 % -0,05  
Sterlin 11,5165 11,5743 % -0,12  
Frank 9,1747 9,2300 % -0,26  
Riyal 2,2369 2,2482 % -0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 -0,51  
Altın Gr. 489 489 -0,57  
Cumhuriyet 3.244 3.293 -7,00  
Tam 3.229 3.310 -6,20  
Yarım 1.561 1.601 -3,00  
Çeyrek 783 801 -1,50  
Gümüş.Ons 23,88 23,92 0,27  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,06  
B. Petrol 70,43 70,43 2,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru