***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.08.2021 18:31
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 27.08.2021
ISIN Kodu TRYGEPO00146
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Tasfiye Tarihi 27.08.2031
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısının
kuvvetlendirilmesiyle daha başarılı sonuçlar elde edebilecek anonim ve limited şirketlere
sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmaktır. Fon ayrıca girişim şirketlerinin
veya diğer girişim sermayesi fonlarının ihraç ettiği katılım paylarına ve borçlanma
araçlarına da yatırım yapabilir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 5 Yıldan Fazla
HASAN HALİM ÇUN Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
BURAK BALIK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. 5 Yıldan Fazla
METEHAN HASANOĞLU Bronto Bilişim İletişim Dan.San.ve Tic.Ltd.Şti./ Genel Müdür
DOĞAN MURAT ERGİN Merit İnternational Hotels And Resort/Pazarlama Şefi
FABRİZİO CASARETTO Riskyönet, Ticaret ve Risk Yönetimi Danışmanı
HAMİT NEJAT CANITEZ Merit İnternational A.Ş. CFO
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR GÜRSOY Düzey 3 ve Türev Araç Lisansı
MİNE TARAKÇIOĞLU Düzey 3 ve Türev Araç Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 02164530000
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 hcun@gedik.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 sgursoy@gedik.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@gedik.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960298
BIST