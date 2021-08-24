***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 27.08.2021ISIN Kodu TRYGEPO00146Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFonun Tasfiye Tarihi 27.08.2031Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısınınkuvvetlendirilmesiyle daha başarılı sonuçlar elde edebilecek anonim ve limited şirketleresermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmaktır. Fon ayrıca girişim şirketlerininveya diğer girişim sermayesi fonlarının ihraç ettiği katılım paylarına ve borçlanmaaraçlarına da yatırım yapabilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma ŞekliFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 5 Yıldan FazlaHASAN HALİM ÇUN Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı/Genel MüdürBURAK BALIK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. 5 Yıldan FazlaMETEHAN HASANOĞLU Bronto Bilişim İletişim Dan.San.ve Tic.Ltd.Şti./ Genel MüdürDOĞAN MURAT ERGİN Merit İnternational Hotels And Resort/Pazarlama ŞefiFABRİZİO CASARETTO Riskyönet, Ticaret ve Risk Yönetimi DanışmanıHAMİT NEJAT CANITEZ Merit İnternational A.Ş. CFOFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERDAR GÜRSOY Düzey 3 ve Türev Araç LisansıMİNE TARAKÇIOĞLU Düzey 3 ve Türev Araç Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 02164530000Bağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 hcun@gedik.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 sgursoy@gedik.comNalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@gedik.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960298BIST