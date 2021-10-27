***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.10.2021 15:35
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar GÜRSOY 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
MİNE TARAKÇIOĞLU 2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü, 2020 Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
GÖKHAN YAZICI 2016 GFO Yönetim Danışmanlık A.Ş-Direktör, 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 216 4530000 portfoy@inveoportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 216 4530000 halim.cun@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 216 4530000 serdar.gursoy@i Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nalan.yetis@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972813
BIST
16:091.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.508
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|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
16:099,5113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0244
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
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9,5507
En Düşük
9,4605
16:0911,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 11,0100
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|Önceki Kapanış
|: 11,0250
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11,1022
En Düşük
11,0003
16:09547,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
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|Açılış
|: 547,97
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|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler16:09
|KARYE
|20,10
|78.044.996
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.352.827
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|78.547.286
|% 9,64
|
|KRGYO
|6,38
|19.665.192
|% 8,87
|
|JANTS
|63,70
|280.868.156
|% 8,61
|
|BIOEN
|25,06
|336.498.875
|% -7,19
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|IZTAR
|23,04
|5.078.915
|% -5,88
|
|BERA
|9,69
|238.155.650
|% -5,00
|
|ISGSY
|8,28
|188.500.225
|% -4,83
|
|GARAN
|9,49
|2.060.905.328
|% 2,71
|
|THYAO
|14,84
|1.076.825.904
|% 0,95
|
|EREGL
|19,65
|1.027.727.376
|% -1,75
|
|ASELS
|16,54
|814.332.023
|% -2,53
|
|BIMAS
|63,05
|785.663.480
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,65
|640.542.846
|% 1,92
|
|GARAN
|9,49
|2.060.905.328
|% 2,71
|
|EKGYO
|1,98
|300.481.130
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,75
|784.305.224
|% 3,05
|
|DOHOL
|2,66
|302.963.712
|% 0,00
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5070
|9,5113
|% -0,26
|
|Euro
|11,0602
|11,0721
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,9996
|13,0648
|% -0,70
|
|Frank
|10,3006
|10,3627
|% -0,29
|
|Riyal
|2,5227
|2,5353
|% -0,52
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,25
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.666
|1,00
|
|Tam
|3.594
|3.684
|3,21
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|1,55
|
|Çeyrek
|871
|891
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-1,20
|
Seans Raporu
16:09
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-
16:24AKSA
Yüzde 4.62 oranında artışla 23.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 977 adet işlem
-
16:23SELVA
Yüzde 5.88 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 823, 256 adet işlem
-
16:22SEKUR
Yüzde 6.68 oranında artışla 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 163, 112 adet işlem
-
16:21KARYE
Yüzde 9.90 oranında artışla 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 047, 627 adet işlem
-
16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 32 artarak (% 0.14 ) 1, 628