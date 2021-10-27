***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.10.2021 15:37
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.inveoportfoy.com.tr
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖKHAN YAZICI 2016 GFO Yönetim Danışmanlık A.Ş-Direktör, 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü DÜZEY 3 VE TÜREV
SERDAR GÜRSOY 2010-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim kurulu üyesi DÜZEY 3 VE TÜREV
MİNE TARAKÇIOĞLU 2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü, 2020 Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü DÜZEY 3 VE TÜREV
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altayçeşme mah.Çamlı sok.Ofispark Maltepe No:21/45 Maltepe/İstanbul 216 4530000 portfoy@inveoportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim Çun Genel Müdür halim.cun@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi serdar.gursoy@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali işler sorumlusu nalan.yetis@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972816
BIST
16:341.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
16:349,5177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0180
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
16:3411,0780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0110
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
16:34549,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,83
|Açılış
|: 548,59
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler16:34
|KARYE
|20,10
|78.460.121
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.377.507
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|78.898.127
|% 9,64
|
|JANTS
|64,20
|290.514.615
|% 9,46
|
|KRGYO
|6,37
|23.889.886
|% 8,70
|
|BIOEN
|25,06
|356.103.401
|% -7,19
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,24
|191.515.818
|% -5,29
|
|IZTAR
|23,26
|5.391.407
|% -4,98
|
|BERA
|9,71
|240.540.367
|% -4,80
|
|GARAN
|9,46
|2.138.922.997
|% 2,38
|
|THYAO
|14,82
|1.113.281.177
|% 0,82
|
|EREGL
|19,62
|1.045.563.217
|% -1,90
|
|ASELS
|16,52
|837.219.143
|% -2,65
|
|BIMAS
|62,90
|806.696.869
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,64
|663.730.680
|% 1,54
|
|GARAN
|9,46
|2.138.922.997
|% 2,38
|
|EKGYO
|1,97
|321.852.655
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,74
|803.373.467
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,66
|307.349.761
|% 0,00
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5129
|9,5177
|% -0,19
|
|Euro
|11,0712
|11,0780
|% 0,10
|
|Sterlin
|13,0141
|13,0794
|% -0,59
|
|Frank
|10,3292
|10,3914
|% -0,02
|
|Riyal
|2,5281
|2,5408
|% -0,30
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,41
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.609
|3.663
|-2,00
|
|Tam
|3.594
|3.685
|3,84
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|1,86
|
|Çeyrek
|871
|891
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-1,26
|