***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.inveoportfoy.com.trFon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖKHAN YAZICI 2016 GFO Yönetim Danışmanlık A.Ş-Direktör, 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü DÜZEY 3 VE TÜREVSERDAR GÜRSOY 2010-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim kurulu üyesi DÜZEY 3 VE TÜREVMİNE TARAKÇIOĞLU 2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü, 2020 Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü DÜZEY 3 VE TÜREVİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltayçeşme mah.Çamlı sok.Ofispark Maltepe No:21/45 Maltepe/İstanbul 216 4530000 portfoy@inveoportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHasan Halim Çun Genel Müdür halim.cun@inveoportfoy.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi serdar.gursoy@inveoportfoy.comNalan YETİŞ Mali işler sorumlusu nalan.yetis@inveoportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972816BIST