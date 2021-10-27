***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.10.2021 15:38
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mine TARAKÇIOĞLU 2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü, 2020 Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR
Serdar GÜRSOY 2005-2009 DenizYatırım A.Ş Müşteri Temsilcisi,2009-2010 DenizBank A.Ş Bireysel Bankacılık Yetkilisi,2010 Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi-Devam ediyo SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbu 02164530000 02163771136 portfoy@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972818
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,5148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0209
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0148
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,05
|Açılış
|: 548,89
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.012.724
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.547.967
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|326.843.245
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,22
|7.846.295
|% 9,90
|
|KARYE
|20,10
|80.735.662
|% 9,90
|
|BALAT
|7,90
|397.638
|% -8,14
|
|BIOEN
|25,02
|417.855.188
|% -7,33
|
|ISGSY
|8,09
|213.956.698
|% -7,01
|
|DIRIT
|4,12
|54.522
|% -6,36
|
|KSTUR
|249,20
|390.496
|% -6,25
|
|GARAN
|9,56
|2.837.654.310
|% 3,46
|
|THYAO
|14,83
|1.460.104.170
|% 0,88
|
|EREGL
|19,86
|1.374.931.574
|% -0,70
|
|AKBNK
|5,77
|1.129.683.579
|% 3,41
|
|ASELS
|16,48
|979.587.163
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,67
|894.748.678
|% 2,69
|
|GARAN
|9,56
|2.837.654.310
|% 3,46
|
|AKBNK
|5,77
|1.129.683.579
|% 3,41
|
|EKGYO
|1,98
|376.447.810
|% 0,51
|
|DOHOL
|2,65
|355.232.590
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5092
|9,5118
|% -0,25
|
|Euro
|11,0452
|11,0534
|% -0,12
|
|Sterlin
|13,0131
|13,0784
|% -0,60
|
|Frank
|10,3278
|10,3901
|% -0,03
|
|Riyal
|2,5286
|2,5412
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,80
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında