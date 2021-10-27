***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMine TARAKÇIOĞLU 2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü, 2020 Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARSerdar GÜRSOY 2005-2009 DenizYatırım A.Ş Müşteri Temsilcisi,2009-2010 DenizBank A.Ş Bireysel Bankacılık Yetkilisi,2010 Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi-Devam ediyo SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbu 02164530000 02163771136 portfoy@inveoportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972818BIST