***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.10.2021 15:38
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR GÜRSOY 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araç Lisansı
MİNE TARAKÇIOĞLU 2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü, 2020 Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü Düzey 3 ve Türev Araç Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 02164530000 portfoy@inveoportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972819
BIST
17:591.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
17:599,5158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0199
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:5911,0557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0113
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:59548,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,87
|Açılış
|: 548,06
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATATP
|39,60
|41.012.724
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.543.007
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|326.843.245
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,22
|7.846.295
|% 9,90
|
|KARYE
|20,10
|80.735.662
|% 9,90
|
|BALAT
|7,90
|397.638
|% -8,14
|
|BIOEN
|25,04
|417.727.286
|% -7,26
|
|ISGSY
|8,09
|213.906.945
|% -7,01
|
|DIRIT
|4,12
|54.522
|% -6,36
|
|KSTUR
|249,20
|390.496
|% -6,25
|
|GARAN
|9,55
|2.835.174.786
|% 3,35
|
|THYAO
|14,82
|1.451.935.262
|% 0,82
|
|EREGL
|19,86
|1.373.533.545
|% -0,70
|
|AKBNK
|5,76
|1.126.662.795
|% 3,23
|
|ASELS
|16,48
|979.271.091
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|894.217.226
|% 2,31
|
|GARAN
|9,55
|2.835.174.786
|% 3,35
|
|AKBNK
|5,76
|1.126.662.795
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,98
|376.433.669
|% 0,51
|
|DOHOL
|2,66
|354.955.918
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5104
|9,5158
|% -0,21
|
|Euro
|11,0445
|11,0557
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,9985
|13,0637
|% -0,71
|
|Frank
|10,3208
|10,3829
|% -0,10
|
|Riyal
|2,5274
|2,5401
|% -0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,14
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|-1,48
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında