***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.10.2021 15:27
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.inveoportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖKHAN YAZICI 2016 GFO Yönetim Danışmanlık A.Ş-Direktör, 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü SPK DÜZEY 3, TÜREV
SERDAR GÜRSOY 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi SPK DÜZEY 3, TÜREV
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbul 02164530000 02163771136 portfoy@inveoportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 216 453 00 00 halim.cun@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 216 453 00 00 serdar.gursoy@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 216 453 00 00 nalan.yetis@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972793
BIST