***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.inveoportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖKHAN YAZICI 2016 GFO Yönetim Danışmanlık A.Ş-Direktör, 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü SPK DÜZEY 3, TÜREVSERDAR GÜRSOY 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi SPK DÜZEY 3, TÜREVİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbul 02164530000 02163771136 portfoy@inveoportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHasan Halim ÇUN Genel Müdür 216 453 00 00 halim.cun@inveoportfoy.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 216 453 00 00 serdar.gursoy@inveoportfoy.comNalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 216 453 00 00 nalan.yetis@inveoportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972793BIST