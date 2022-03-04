***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 - 13:00 TEFAS PLATFORMU 10 Nemalandırma var -Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon hisse senetleri ve devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan dengeli yapısıyla asgari risk ve azami getiri çerçevesi içinde aktif olarak yönetilir.Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007423BIST