***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 - 13:00 TEFAS PLATFORMU 1000 Nemalandırma Var -Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, esas olarak G-20 Ülkelerinde faaliyet gösteren ve bu ülkelerin sermaye piyasalarına kote olmuş ya da baska bir ülkede kurulmuş olmakla birlikte,faaliyetlerinin önemli bir bölümünü G-20 ülkelerinde gerçekleştiren şirketlerinin ihraç ettiği hisse senetlerine ve/veya hisse senetleri benzeri sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, orta vadede varlıklarının değerini artırmayı hedefleyecektir. Bu strateji çerçevesinde, yatırım süreci hisse senedi seçimi ve dinamik ülke dağılımını içerecektir. Fon, portföyünün en az % 51'ini devamlı olarak yabancı menkul kıymetlere yatıracak olan "Yabancı Menkul Kıymetler Fonu"dur 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007425BIST