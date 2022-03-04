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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.03.2022 18:16
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007435


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 1,43 22.155.285 % 43,00  
INVES 27,28 268.734.806 % 10,00  
YUNSA 14,59 40.900.738 % 9,95  
MEDTR 11,93 22.668.710 % 9,95  
VERUS 51,95 46.605.130 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,1678 14,1694 % 0,39  
Euro 15,4976 15,6040 % -0,26  
Sterlin 18,7165 18,8103 % -0,29  
Frank 15,4030 15,4958 % 0,66  
Riyal 3,7756 3,7945 % 0,68  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.962 25,27  
Altın Gr. 895 895 15,74  
Cumhuriyet 5.917 6.007 107,00  
Tam 5.890 6.039 100,41  
Yarım 2.847 2.921 48,57  
Çeyrek 1.428 1.461 24,29  
Gümüş.Ons 25,57 25,60 0,39  
Gümüş Gr. 11,64 11,65 0,21  
B. Petrol 113 113 3,02  
Seans Raporu 18:05
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