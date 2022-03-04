***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:00 TEFAS PLATFORMU 100 Nemalandırma var. -Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun amacı finansal piyasalardaki dalgalanmalardan mümkün olduğunca az etkilenerek yatırımcılara mutlak getiri sağlayabilmektir. Fon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az % 80?i devamlı olarak özel sektör ve kamu borçlanma araçlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20?sini aşamaz. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007437BIST