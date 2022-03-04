***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.03.2022 18:17
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:45 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 100 Nemalandırma var -
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünde devamlı olarak vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alır ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olabilir.Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007440
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,1836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0694
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0443
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,4931
18:05894,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 15,47
|Açılış
|: 894,65
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
899,31
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1702
|14,1755
|% 0,43
|
|Euro
|15,4969
|15,5989
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7165
|18,8103
|% -0,29
|
|Frank
|15,4030
|15,4958
|% 0,66
|
|Riyal
|3,7756
|3,7945
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|24,71
|
|Altın Gr.
|898
|898
|19,17
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,27
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58PAMEL
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 109.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 626 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TCELL, KCHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 05 kaybederek (% -1.42 ) 1, 809
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ODAS, GLYHO, INVES, MEDTR, BUCIM, YUNSA
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17:57
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