***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.03.2022 18:18
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:00 Tefas Platformu 100 Nemalandırma var.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Bu kapsamda, Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değeri, aylık ortalama bazda en az % 75 oranında, menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı opsiyon sözleşmeleri ile borsada işlem gören hisse senedi ve hisse senedi endeksine dayalı aracı kuruluş varantları söz konusu %75 oranının hesaplanmasında hisse senedi olarak değerlendirilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007442
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,1899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0757
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0443
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,4931
18:05894,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 15,13
|Açılış
|: 895,51
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
899,31
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1710
|14,1899
|% 0,54
|
|Euro
|15,4987
|15,5997
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,6845
|18,7782
|% -0,46
|
|Frank
|15,3725
|15,4651
|% 0,46
|
|Riyal
|3,7677
|3,7866
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|25,27
|
|Altın Gr.
|895
|895
|15,74
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,21
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,02
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58PAMEL
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 109.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 626 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TCELL, KCHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 05 kaybederek (% -1.42 ) 1, 809
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ODAS, GLYHO, INVES, MEDTR, BUCIM, YUNSA
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17:57
AVTUR, AVOD, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında