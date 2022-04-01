***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 31.03.2022ISIN Kodu TRYGEPO00211Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 7 yılFonun Tasfiye Tarihi 31.03.2029Fonun Yatırım Stratejisi Fon, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısının kuvvetlendirilmesiyle daha başarılı sonuçlar elde edebilecek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca girişim şirketlerinin veya diğer girişim sermayesi fonlarının ihraç ettiği katılım paylarına ve borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.Fon genel olarak bilişim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaşım, finans, bilgi teknolojileri, mobil teknolojiler gibi alanlarda faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır.Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler yazılıma dayalı hizmet sektörü, finans teknolojileri (fintek – fintech), oyun, hizmet olarak mobilite (mobility as a service – MaaS), hizmet olarak yazılım (software as a service – SaaS), sağlık, e-ticaret, eğitim ve donanım geliştirme sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.Fon, genel olarak kurucunun iş fikri ile yola çıkarak, yatırımı kuluçka dönemine ulaşmış, fakat henüz müşterisi ile büyük çapta buluşmamış girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine, tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Fon bu paragrafta sayılan girişim şirketleri dışındaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir.Fon, yatırım yapacağı girişim şirketlerini, genel prensip olarak Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın en az birini hedefleyen iş fikirlerine sahip girişim şirketleri arasından seçmeye gayret edecektir. Ayrıca, yatırım yapılacak girişim şirketlerinin fikirlerini hayata getirebilme becerisine sahip olması ve fikirlerinin ticari potansiyeli ile paralel büyümeyi hedeflemesi de aranacaktır. Fon bu paragrafta sayılan girişim şirketleri dışındaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde yatırım komitesi tarafından esas alınacak temel kriterler, kurumsal yönetimi kuvvetlendirilebilir olmak, operasyonel iyileştirme potansiyeline sahip olmak, büyüme potansiyeli yüksek olmak, belli rekabet avantajı ve pazar payına sahip olmak ve deneyimli bir yönetim kadrosuna sahip olmak olarak belirlenmiştir.Yapılacak yatırımlarda, pay devri veya sermaye artırımı yolu ile ortak olma, girişim şirketlerinin kurucusu olma, azınlık paylarının, imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) çoğunluğunun satın alınması ile yönetimde söz sahibi olunması, çoğunluk paylarının satın alınması, tüm payların satın alınması ve diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanacaktır.Yatırımlardan çıkışlarda ise kurucu ortağa, ortaklara, yöneticilere, stratejik yatırımcıya, başka bir fona veya sair üçüncü kişilere satış ve halka arz gibi yöntemler kullanılacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİsmail Barış ÖZİSTEK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-devam 5 yıldan fazlaHasan Halim ÇUN Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdürü-devamBurak BALIK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.GSYF Müdürü-Devam 5 yıldan fazlaKenan ÇINAR Intetra Elektronik San.ve Tic.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı-devamJohn SYTMEN Sytmen Danışmanlık,kurucu ortak/ Genel MüdürSerdar TİYEK Intetra-devamMuhammed Attila SEVİM Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi-devamMesut ÖZER Manastır, Yönetici Ortak-devamBekir KURTULUŞ Intetra,Bütçe ve Raporlama Müdürü-devamFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar GÜRSOY 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıMine TARAKÇIOĞLU 2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü, 2020 Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İst. 0216 4530000 portfoy@inveoportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHasan Halim ÇUN Genel Müdür 216 4530000 halim.cun@inveoportfoy.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 216 4530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.comNalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nalan.yetis@inveoportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015034BIST