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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.05.2022 12:01
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 21.04.2022
ISIN Kodu TRYGEPO00195
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 15 YIL
Fonun Tasfiye Tarihi 21.04.2037
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak,finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç,gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak isteyen ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış,birleşme,halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktadır.Fon ayrıca,portföy çeşitlendirmesi amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında diğer sektörlerdeki teknoloji ve inovasyon şirketlerine de yatırım yapabilir.Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komistesince verilir ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır.Kurucu yönetim kurulu,çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli,ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmail Barış ÖZİSTEK 2019-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Halim ÇUN 2008-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu Başkanı
Burak BALIK 2021-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.Girişim Sermayesi Müdürü
Serdar GÜRSOY 2020-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu Üyesi

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Mine TARAKÇIOĞLU Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 02164530000 portfoy@inveoportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030507


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