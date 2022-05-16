***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 21.04.2022ISIN Kodu TRYGEPO00195Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 15 YILFonun Tasfiye Tarihi 21.04.2037Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak,finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç,gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak isteyen ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış,birleşme,halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktadır.Fon ayrıca,portföy çeşitlendirmesi amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında diğer sektörlerdeki teknoloji ve inovasyon şirketlerine de yatırım yapabilir.Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komistesince verilir ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır.Kurucu yönetim kurulu,çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli,ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİsmail Barış ÖZİSTEK 2019-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu ÜyesiHasan Halim ÇUN 2008-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu BaşkanıBurak BALIK 2021-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.Girişim Sermayesi MüdürüSerdar GÜRSOY 2020-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu ÜyesiFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıMine TARAKÇIOĞLU Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 02164530000 portfoy@inveoportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.comNalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030507BIST