***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYGEPO00278Fonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:00 TEFAS'A ÜYE FON DAĞITIM KURULUŞLARIFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.inveoportfoy.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejine göre Fon,yatırım tercihlerinde Sürdürülebilir Gelecek (Sustainable Future) anlayışına uygun olarak hareket etmeyi ve varlık seçimlerini bu anlayışa uygun olarak yapmayı amaçlamaktadır.Bu kapsamda fon tarafından, yüksek finansal performans hedeflerinin yanında çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini yatırım karar alma süreçlerine entegre etmiş şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir.Fon, bu yatırım hedefini gerçekleştirmek için ağırlıklı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo sertifikalarına yatırım yapacaktır.Bu yatırım stratejisi ile Fon, hem makul bir getiri sağlamayı hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.MSCI World ESG Leaders Getiri Endeksi 50BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi 50Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbul 02164530000 02163771136 portfoy@inveoportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.comNalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036146BIST