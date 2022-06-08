Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.06.2022 18:28
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYGEPO00278
Fonun Süresi SÜRESİZ

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:00 TEFAS'A ÜYE FON DAĞITIM KURULUŞLARI

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.inveoportfoy.com

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejine göre Fon,yatırım tercihlerinde Sürdürülebilir Gelecek (Sustainable Future) anlayışına uygun olarak hareket etmeyi ve varlık seçimlerini bu anlayışa uygun olarak yapmayı amaçlamaktadır.Bu kapsamda fon tarafından, yüksek finansal performans hedeflerinin yanında çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini yatırım karar alma süreçlerine entegre etmiş şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir.Fon, bu yatırım hedefini gerçekleştirmek için ağırlıklı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo sertifikalarına yatırım yapacaktır.Bu yatırım stratejisi ile Fon, hem makul bir getiri sağlamayı hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
MSCI World ESG Leaders Getiri Endeksi 50
BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi 50

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00548 2 0,00548 2

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbul 02164530000 02163771136 portfoy@inveoportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036146


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.540
Değişim :  -4,07% |  -107,83
Açılış :  2.659  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.685 En Düşük
2.533
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 46,70 2.104.538 % 9,99  
ACSEL 55,35 22.874.772 % 9,93  
EMKEL 2,61 27.200.504 % 9,66  
ULUUN 22,30 605.744.048 % 8,25  
FONET 11,89 95.728.443 % 7,50  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,0778 17,0875 % 1,99  
Euro 18,3238 18,3867 % 2,30  
Sterlin 21,4063 21,5137 % 1,80  
Frank 17,4701 17,5753 % 1,83  
Riyal 4,5463 4,5691 % 2,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 2,77  
Altın Gr. 1.021 1.021 22,97  
Cumhuriyet 6.815 6.918 166,00  
Tam 6.786 6.957 172,91  
Yarım 3.280 3.365 83,64  
Çeyrek 1.645 1.683 41,82  
Gümüş.Ons 22,11 22,14 -0,10  
Gümüş Gr. 12,16 12,17 0,18  
B. Petrol 123 123 2,76  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru