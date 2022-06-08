***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.06.2022 18:28
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYGEPO00278
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:00 TEFAS'A ÜYE FON DAĞITIM KURULUŞLARI
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.inveoportfoy.com
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejine göre Fon,yatırım tercihlerinde Sürdürülebilir Gelecek (Sustainable Future) anlayışına uygun olarak hareket etmeyi ve varlık seçimlerini bu anlayışa uygun olarak yapmayı amaçlamaktadır.Bu kapsamda fon tarafından, yüksek finansal performans hedeflerinin yanında çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini yatırım karar alma süreçlerine entegre etmiş şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir.Fon, bu yatırım hedefini gerçekleştirmek için ağırlıklı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo sertifikalarına yatırım yapacaktır.Bu yatırım stratejisi ile Fon, hem makul bir getiri sağlamayı hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
MSCI World ESG Leaders Getiri Endeksi 50
BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi 50
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00548 2 0,00548 2
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbul 02164530000 02163771136 portfoy@inveoportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036146
BIST