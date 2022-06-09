***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 15:35
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036428
BIST
15:452.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -18,26
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:4517,2162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0900
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
15:4518,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2058
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
15:451.024,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.025,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:42
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|38.245.778
|% 9,96
|
|FONET
|12,95
|52.604.779
|% 8,92
|
|FLAP
|4,27
|75.454.508
|% 8,65
|
|DOCO
|1.640,80
|42.163.969
|% 8,32
|
|TSGYO
|6,75
|51.693.387
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|91.310.799
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.042.263
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|23.984.604
|% -8,55
|
|THYAO
|45,74
|5.148.103.655
|% -2,10
|
|SISE
|22,22
|2.452.265.657
|% 1,65
|
|SASA
|43,64
|1.824.177.170
|% 1,91
|
|SAHOL
|19,56
|1.473.339.718
|% -1,51
|
|TOASO
|63,30
|1.106.272.164
|% -4,16
|
|EKGYO
|2,62
|553.799.475
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,99
|689.135.937
|% 0,50
|
|YKBNK
|4,59
|670.028.921
|% 0,22
|
|SEGYO
|1,16
|166.115.831
|% -7,94
|
|ODAS
|2,91
|393.874.420
|% 1,39
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2139
|17,2234
|% 0,57
|
|Euro
|18,5545
|18,6033
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,5440
|21,6520
|% 0,64
|
|Frank
|17,5780
|17,6839
|% 0,83
|
|Riyal
|4,5797
|4,6026
|% 0,61
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-1,92
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.801
|6.904
|-14,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|-3,74
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|-1,81
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,23
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 57 kaybederek (% -0.63 ) 2, 789
-
15:57XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 31, 783.00 milyon TL de
-
15:57NTHOL
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 801, 943 adet işlem
-
15:56OZGYO
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 655, 022 adet işlem
-
15:54TTRAK
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 238.40 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 857 adet işlem