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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.06.2022 15:35
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036429


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TBORG 20,90 1.183.621 % 10,00  
EUREN 19,65 38.230.234 % 9,96  
FONET 12,96 52.323.062 % 9,00  
FLAP 4,27 74.295.443 % 8,65  
DOCO 1.627,90 40.937.242 % 7,47  
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15:42 Alış Satış %  
Dolar 17,2139 17,2234 % 0,57  
Euro 18,5545 18,6033 % 1,14  
Sterlin 21,5446 21,6526 % 0,65  
Frank 17,5776 17,6835 % 0,83  
Riyal 4,5799 4,6028 % 0,61  
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15:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 -5,61  
Altın Gr. 1.025 1.026 4,89  
Cumhuriyet 6.828 6.931 13,00  
Tam 6.795 6.966 8,82  
Yarım 3.284 3.370 4,27  
Çeyrek 1.647 1.685 2,13  
Gümüş.Ons 21,92 21,94 -0,12  
Gümüş Gr. 12,19 12,21 0,06  
B. Petrol 124 124 -0,06  
Seans Raporu 15:42
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