***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 15:35
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036429
BIST
15:452.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -18,31
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:4517,2172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0910
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
15:4518,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,2049
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
15:451.025,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.025,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:42
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|38.230.234
|% 9,96
|
|FONET
|12,96
|52.323.062
|% 9,00
|
|FLAP
|4,27
|74.295.443
|% 8,65
|
|DOCO
|1.627,90
|40.937.242
|% 7,47
|
|TSGYO
|6,75
|51.693.313
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|91.309.904
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.885.238
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|402,40
|23.638.251
|% -8,46
|
|THYAO
|45,76
|5.126.642.388
|% -2,05
|
|SISE
|22,24
|2.433.274.380
|% 1,74
|
|SASA
|43,72
|1.787.000.455
|% 2,10
|
|SAHOL
|19,57
|1.461.878.686
|% -1,46
|
|TOASO
|63,35
|1.092.888.679
|% -4,09
|
|EKGYO
|2,61
|550.346.253
|% -2,61
|
|DOHOL
|4,00
|679.028.558
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,60
|660.285.468
|% 0,44
|
|SEGYO
|1,16
|165.702.431
|% -7,94
|
|ODAS
|2,92
|388.482.164
|% 1,74
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2139
|17,2234
|% 0,57
|
|Euro
|18,5545
|18,6033
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,5446
|21,6526
|% 0,65
|
|Frank
|17,5776
|17,6835
|% 0,83
|
|Riyal
|4,5799
|4,6028
|% 0,61
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-5,61
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|4,89
|
|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|13,00
|
|Tam
|6.795
|6.966
|8,82
|
|Yarım
|3.284
|3.370
|4,27
|
|Çeyrek
|1.647
|1.685
|2,13
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,06
|
|B. Petrol
|124
|124
|-0,06
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 57 kaybederek (% -0.63 ) 2, 789
-
15:57XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 31, 783.00 milyon TL de
-
15:57NTHOL
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 801, 943 adet işlem
-
15:56OZGYO
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 655, 022 adet işlem
-
15:54TTRAK
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 238.40 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 857 adet işlem