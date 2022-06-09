***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYGEPO00260Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi01.06.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKURUCU VE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.inveoportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratijisi Fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır.Sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla,ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve temel değerleme yaklaşımları ve analiz yöntemleri kullanılarak sektör ve piyasa çarpanlarına göre piyasada düşük fiyatlarda işlem gören ve değer kazanma potansiyeli yüksek olan şirketlere odaklanmaktadır.Fonun hedefi,orta ve uzun vadede TLREF getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.TL Gecelik Referans Faiz Oranı Endeksi (TLREF)+%3'dür.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,004110 1,5 0,004110 1,5Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbul 02164530000 02163771136 portfoy@inveoportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.comNalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036438BIST