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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.06.2022 15:35
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYGEPO00245
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
27.05.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.inveoportfoy.com

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhan haklarında,varantlarda ve Borsa İstanbul'da işlem gören türev ürünlerde gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemlerle kapitaliza ederek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL GETİRİ ENDEKSİ GETİRİ*1,5

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00684932 2,5 0,00684932 2,5

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbul 02164530000 02163771136 portfoy@inveoportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036435


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Gümüş.Ons 21,73 21,75 -0,31  
Gümüş Gr. 11,83 11,85 -0,30  
B. Petrol 123 123 -0,41  
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