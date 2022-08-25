***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.08.2022 14:51
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünde devamlı olarak vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alır ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olabilir.Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058311
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
18:0518,1282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.025,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.025,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,20
|576.193
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.411.867
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.625.061
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,18
|89.109.948
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.526.164.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.040
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.862.501
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|464.707.815
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.451.212
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.860.968
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1643
|18,1712
|% 0,16
|
|Euro
|18,1128
|18,1282
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,4026
|21,5100
|% 0,35
|
|Frank
|18,7759
|18,8890
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8207
|4,8449
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|5,13
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.862
|6.921
|6,00
|
|Yarım
|3.343
|3.384
|3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem