Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.08.2022 14:51
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünde devamlı olarak vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alır ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olabilir.Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058311


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.137
Değişim :  2,50% |  76,47
Açılış :  3.076  
Önceki Kapanış :  3.060  
En Yüksek
3.146 En Düşük
3.075
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRMEN 2,20 576.193 % 10,00  
EKIZ 10,45 1.411.867 % 10,00  
VAKFN 3,19 296.625.061 % 10,00  
SNGYO 4,18 89.109.948 % 10,00  
HALKB 6,49 1.526.164.539 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,1643 18,1712 % 0,16  
Euro 18,1128 18,1282 % 0,20  
Sterlin 21,4026 21,5100 % 0,35  
Frank 18,7759 18,8890 % 0,46  
Riyal 4,8207 4,8449 % 0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 5,13  
Altın Gr. 1.025 1.026 3,99  
Cumhuriyet 6.820 6.923 24,00  
Tam 6.862 6.921 6,00  
Yarım 3.343 3.384 3,00  
Çeyrek 1.677 1.691 1,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 0,04  
Gümüş Gr. 11,17 11,18 0,02  
B. Petrol 101 101 -0,47  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru