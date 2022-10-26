***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERDAR GÜRSOY 2010-Devam Ediyor INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREVGÖKHAN YAZICI 2016 GFO YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş.- DİREKTÖR, 2021-DEVAM INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON YÖNETİM MÜDÜRÜ SPK DÜZEY 3, TÜREVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074452BIST