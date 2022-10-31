***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.10.2022 10:56
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYGEPO00310
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Dr.ÖNDER HALİSDEMİR
HASAN HALİM ÇUN
AYŞE SEDA ÖNEN
HALİT HAYDAR YILDIZ
YUSUF GÖKHAN PENEZOĞLU
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR GÜRSOY 2010 - devam ediyor INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV
GÖKHAN YAZICI 2016 GFO YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş.- DİREKTÖR, 2021-DEVAM INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON YÖNETİM MÜDÜRÜ SPK DÜZEY 3, TÜREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075190
BIST
15:353.939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 60,06
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:3518,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:3518,4705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0661
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:35980,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,96
|Açılış
|: 980,76
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:35
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|268.049.976
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|875.556.401
|% 9,97
|
|PETUN
|48,10
|41.852.495
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.330.058
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,50
|42.003.420
|% -8,60
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|QNBFL
|83,95
|204.721
|% -5,67
|
|TUREX
|17,06
|35.720.188
|% -5,59
|
|SODSN
|31,10
|422.171
|% -5,41
|
|KONTR
|98,15
|875.556.401
|% 9,97
|
|ODAS
|7,65
|779.203.770
|% -2,42
|
|PGSUS
|316,10
|573.025.369
|% -0,22
|
|ENJSA
|20,58
|545.591.476
|% 2,90
|
|YYLGD
|32,76
|285.194.910
|% 4,66
|
|ODAS
|7,65
|779.203.770
|% -2,42
|
|IHLGM
|0,98
|82.204.576
|% 0,00
|
|ADESE
|1,25
|91.749.441
|% -1,57
|
|MOBTL
|3,17
|119.095.216
|% 0,32
|
|CONSE
|7,90
|255.416.267
|% 2,86
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6092
|18,6222
|% 0,22
|
|Euro
|18,4642
|18,4705
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,4046
|21,5120
|% -0,52
|
|Frank
|18,5389
|18,6505
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,23
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,75
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.673
|7,00
|
|Tam
|6.606
|6.662
|-74,00
|
|Yarım
|3.219
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-1,29
|